Polisten çifte operasyon. Bahis çetesine darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde düzenlenen operasyonlarda bahis çetelerinin çökertildiğini açıkladı. Polis İstanbul'daki iki ayrı operasyonda farklı iki bahis çetesine darbe vurdu. İlk operasyonda yaklaşık 14 Milyon TL haksız kazanç sağlayarak nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı.İkinci operasyonda ise hesaplarında 300 milyon liralık hareket tespit edilen 69 şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonun boyutu Türkiye genelinden de sürdürüldü. İstanbul dışında 33 ilde baskınlar düzenlendi. Bahis oynattıkları belirlenen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te ise çevrimiçi çocuk müstehcenliği olaylarına karışan iki kişi yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya açıklaması şöyle: