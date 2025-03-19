Polisten İstanbul Üniversitesi öğrencilerine müdahale!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını ve gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen İstanbul Üniversitesi öğrencilerine, polis ekiplerinde müdahale geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diploması dün iptal edilmişti. Bugün ise sabah saatlerinde çifte soruşturma ile gözaltına alınmıştı.

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İstanbul Üniversitesi öğrencileri ise kararları protesto etmek isterken polis ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştı.

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POLİS EKİPLERİNDEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

İstanbul Üniversitesi öğrencileri okul önünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına ilişkin, protesto gerçekleştirdi.

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Ancak yapılan protesto da polis ekiplerinin müdahalesi dikkat çekti.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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Gözaltı kararları İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" ve "CHP'de para sayma görüntüleri" olarak anılan yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olduğu açıklamada belirtildi.

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