Polisten kaçamadı: Firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçamadı: Firari hükümlü saklandığı bazada yakalandı

Kırıkkale'de 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı bazanın içerisinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çeşitli suçlardan hüküm giyen T.A.'nın saklandığı adres tespit edildi.

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Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü, yatağın bazasının içinde saklanmış halde yakalandı.

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Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hükümlü, işlemlerinin tamamlanması sonrası Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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