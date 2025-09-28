Polisten kaçamadılar: İplik rulolarının içine gizlenmiş!

Kaynak: İHA
Polisten kaçamadılar: İplik rulolarının içine gizlenmiş!

Samsun'da polisin dikkati sonucu durdurulan bir şüphelinin taşıdığı iplik rulolarının açılmasıyla içine gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyonda toplam 204,07 gram metamfetamin bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli hareketleri üzerine Y.G. (56) isimli şahıs durduruldu.

2-012.jpg

Şahsın taşıdığı iplik rulolarında yapılan kontrolde, ruloların içine zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde tespit edildi.

3-009.jpg

Yapılan incelemeler sonucunda 204,07 gram metamfetamin ele geçirildi.

5-004.jpg

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

