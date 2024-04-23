Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı

Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı
Kaynak: DHA
Yalova’da meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Eşek hastanenin acil servisine girdi.
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Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı 1

Yalova kimsenin hayal edemeyeceği bir olay yaşandı. Çınarcık’ta bir operasyonun ardından bir eşek yakalandı.

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Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı 2

Suçluya ait olan eşek ilçe emniyetinin bahçesine getirildi. Burada bir ağaca bağlandı.

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Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı 3

Eşeğin yuları sıkı bağlanmayınca özgür kalan eşek kaçmaya başladı.

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Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı 4

Kaçan eşeği bekçiler kovalayınca eşek yakınlardaki bir hastanenin acil servisine kaçtı.

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Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı 5

Burada köşeye sıkışan eşek hastane görevlileri ve bekçiler tarafından yakalandı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Eşek sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi ile karşılandı

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