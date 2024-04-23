Polisten kaçan firari eşek soluğu acil serviste aldı

Yalova kimsenin hayal edemeyeceği bir olay yaşandı. Çınarcık’ta bir operasyonun ardından bir eşek yakalandı.
Suçluya ait olan eşek ilçe emniyetinin bahçesine getirildi. Burada bir ağaca bağlandı.
Eşeğin yuları sıkı bağlanmayınca özgür kalan eşek kaçmaya başladı.
Kaçan eşeği bekçiler kovalayınca eşek yakınlardaki bir hastanenin acil servisine kaçtı.
Burada köşeye sıkışan eşek hastane görevlileri ve bekçiler tarafından yakalandı.
Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Eşek sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi ile karşılandı