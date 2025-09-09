Polisten kaçan motosikletli kaza yapmış halde bulundu

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ikazına riayet etmeyen E.Ü., motosikletiyle kaçmaya koyuldu. Takip sırasında kısa süreliğine ekiplerin görüşünden kaybolan E.Ü., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Balarısı Parkı içinde kaza yapmış şekilde bulundu.

Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay mahalline sağlık görevlileri yönlendirilirken, E.Ü. yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan araştırmaların ardından motosiklet çekiciyle götürüldü.

Ayrıca yapılan kontrollerde E.Ü.'nün 2.3 promil sarhoş olduğu belirlendi.