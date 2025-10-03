Polisten kaçan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı



Kaza, gece saatlerinde Erzincan - Kemah yolu Beşsaray köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 AH 717 plakalı otomobilin sürücüsü U.K., polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sırasında kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan otomobildeki sürücü ile yanındaki kadın yaralandı. Bacağında kırık tespit edilen kadın otomobilden sağlık ve polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yapılan incelemelerde araç içinde tüfek mermileri bulunması üzerine, olay yerine olay yeri inceleme ekipleri de çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.