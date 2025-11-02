YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te polis kontrolünde aranması olduğu tespit edilen şahıs kaçmaya başladı. Şahıs çatısına çıktığı evin baca boşluğunda sıkıştı.

Polis kontrolünde Ç.O. isimli şahsın aranması olduğu tespit edildi. Şahıs bunu üzerine kaçarak Şerifpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısına çıktı. Şahsın burada polislere intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu esnada şahıs kendisini binanın baca boşluğundan aşağıya bıraktı. İtfaiye ekipleri baca boşluğunda sıkışan şahsı bulunduğu yerden çıkarmak için binanın duvarını kırdı. Sıkıştığı yerden çıkartılan şahıs ambulans ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.