Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı

Kaynak: İHA
Polisten kaçan sürücü dehşet saçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinden kaçan otomobil, önce seyir halindeki bir motosiklete ardından park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.50 sıralarında Ulus Mahallesi Ankara Caddesi 2151. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 26 NF 593 plakalı otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan 34 KMT 066 plakalı motosiklete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir cipe daha çarparak durabildi.

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Kazada motosiklet sürücüsü Y.K., arkasında yolcu olarak bulunan H.E. ve yaya olarak yoldan geçen bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazaya sebep olan 26 NF 593 plakalı otomobilin sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamera görüntüsünde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı, çarpmanın şiddetiyle motosikletin savrulduğu anlar yer aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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