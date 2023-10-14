Polisten kaçan Türk ve Suriyeli 7 göçmen öldü. Almanya'ya kaçak girmişlerdi

Euronews'ın haberine göre, Almanya'nın güneyinde, göçmenleri taşıdığından şüphelenilen ve polis kontrolünden kaçmak isteyen bir minibüsün kaza yapması sonucu aralarında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan basın açıklamasında, aralarında çocukların da bulunduğu 23 kişiyi taşıyan minibüsün, Avusturya-Almanya sınırına yaklaşık elli kilometre uzaklıkta otoyolda yapılan kontrolden kaçmak istediği belirtildi.

AFP'ye konuşan bir kaynak, bulguların minibüsün ülkeye göçmen sokmak isteyen bir kaçakçıya ait olduğunu gösterdiğini söyledi.

Minibüsün yolcularının Suriye ve Türk vatandaşları olduğu, sürücünün ise ilk belirlemelere göre kimliğinin tespit edilemediği açıklandı.

Polis kaynağı, yedi kurban arasında 6 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu, yaralılar arasında sürücü ve kaçakçı olduğundan şüphelenilen kişinin de bulunduğunu söyledi.

SÜRATİNİ ARTIRDI

Basın açıklamasına göre Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya-Avusturya sınırında yasa dışı olduğu düşünülen bir geçiş sırasında meydana gelen bu kazadan dolayı "üzüntü" duyduğunu söyledi.

Yasadışı göçteki artış nedeniyle Almanya'nın "Sınırlardaki kaçakçı rotaları boyunca federal polis kuvvetlerini önemli ölçüde artırdığını" da sözlerine ekledi.

Avusturya'ya kayıtlı Mercedes Vito minibüsünün sürücüsü, polis kontrolünden kaçmak için hız yaptı. Polisin açıklamasına göre, aşırı yüklü araç yoldan çıktı ve devrildi.

Olay yerinde çekilen fotoğraflar ağır hasarlı aracın otoyol korkuluklarına sıkıştığını gösteriyor. Aralarında ağır yaralıların da bulunduğu yolcular, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile sınır bölgelerinde yasadışı göçmen taşımacılığının arttığı bir dönemde meydana geldi.