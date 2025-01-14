Polisten kaçarken demir korkulukların üzerine düşerek öldü

Kaynak: İHA
Polisten kaçarken demir korkulukların üzerine düşerek öldü

İstanbul Küçükçekmece'de polis ekiplerinin müdahalesinden kaçarken, camdan atlayan 19 yaşındaki yabancı uyruklu genç, demir korkuluklara düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece'nin Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu bir grup şahıs, cadde üzerinde yürüdükleri sırada polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Bir kısmı, polislerin kendilerini kovalamaya başladığını görüp yaşadıkları dairenin 1. katındaki pencereden aşağı atladı. Mısır uyruklu 19 yaşındaki A.Z.Y., diğer arkadaşları gibi pencerenin dışına atladı. Ancak, genç, binanın girişinde bulunan demir kapı korkuluklarına çarptı. Korkulukların, gencin gövdesine saplanmasının ardından bir süre yürüyen A.Z.Y., olay yerinde yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili olarak 9 kişiyi gözaltına aldı ve ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 3 kişi ise kayıplara karıştı. Hayatını kaybeden Mısır uyruklu gencin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

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GENCİN DÜŞÜŞÜ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayın yaşandığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralarda, gencin kaçmaya çalıştığı ve düşüşü net bir şekilde görünürken, yaşanan dramatik anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.

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