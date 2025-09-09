Polisten kaçarken kaza yaptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Polisten kaçarken kaza yaptı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, motosikletle kaçan şahıs kaza yapmış halde bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak, motosikletle kaçan şahıs kaza yapmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.Ü., motosikletiyle kaçmaya başladı. Kovalamacada kısa süreliğine ekiplerin gözünden kaybolan E.Ü., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Balarısı Parkı içerisinde kaza yapmış halde bulundu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, E.Ü. yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan yapılan kontrollerde E.Ü.'nün 2.3 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polisten kaçarken kaza yaptı

Polisten kaçarken kaza yaptı

Polisten kaçarken kaza yaptı

Son Haberler
Kahvenin bilimsel sırları ortaya çıktı! Kaç fincan yetiyor?
Kahvenin bilimsel sırları ortaya çıktı! Kaç fincan yetiyor?
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında '680 gün' hesabı
Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında '680 gün' hesabı
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
Alzheimer'a karşı kahve! Bilim dünyası ne diyor
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
50’sinde 30 gibi görünmenin bilimsel sırları
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu
Göztepe'den Ada'ya transfer harekatı! Genç forvet için iki teklif sunuldu