Polisten kaçmak için denize atladı, pes etti!

Olay, Samsun Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede taşkınlık yapan bir şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kaçış sırasında denize giren şahıs, açıkta bir süre yüzerek bekledi.

Polis ekipleri, şahsı ikna etmek için deniz kenarında uzun süre uğraştı. Ancak şahıs, polis çağrılarına yanıt vermeyerek denizde kalmayı sürdürdü. Bir süre sonra yorulan şahıs, kendi isteğiyle kıyıya çıkarak teslim oldu.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın denizde bekleyişi ve teslim olma anı yer aldı.