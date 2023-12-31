Polisten kaçmaya çalışan otomobil takla attı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası bant ile gizlenmiş otomobili gören polis ekipleri, durumdan şüphelenerek araç sürücüsüne dur ihtarı yaptı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, kaçmak için hızla ilerleyince cadde üzerindeki üç araca çarpıp takla attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki şüphelileri gözaltına aldı. Ters dönen otomobilin içinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayda yaralanan olmazken, cadde polis ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araç görevlilerce düzeltildikten sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan çalışmaların ardından trafik normal akşına döndü.