Polisten kaçmaya çalışan otomobil takla attı

Kaynak: İHA
Polisten kaçmaya çalışan otomobil takla attı
İstanbul Beylikdüzü'nde plaksı bantla kapatılmış bir otomobil, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kaçma girişimi başarısız olan şüpheliler, araçlarının takla atması sonucu yakayı ele verdi.

Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası bant ile gizlenmiş otomobili gören polis ekipleri, durumdan şüphelenerek araç sürücüsüne dur ihtarı yaptı.

İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, kaçmak için hızla ilerleyince cadde üzerindeki üç araca çarpıp takla attı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçtaki şüphelileri gözaltına aldı. Ters dönen otomobilin içinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayda yaralanan olmazken, cadde polis ekiplerince bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Araç görevlilerce düzeltildikten sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan çalışmaların ardından trafik normal akşına döndü.

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