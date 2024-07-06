Polisten kaçmaya çalıştı beceremeyince “Araba stop etti” dedi

Kaynak: İHA
Polisten kaçmaya çalıştı beceremeyince “Araba stop etti” dedi

Bursa’da polisin denetimini gören sürücü vitesi geriye takıp kaçmaya çalıştı. Polisten kaçamayan sürücü “Kaçmıyorum araba stop etti” dedi.

Bursa’da dün gece alkollü sürücülere karşı denetim yapan polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında ‘dur' ihtarına uymayan aracın önünü kesti. Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan sürücüsü; geri vitese takıp iddiaya göre gitmek istedi.

Polis ekipleri otomobilin peşine takılınca, daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü, durmak zorunda kaldı. Polisin geri geri nereye gidiyorsun sorusuna “Araç stop etti, bir sakin ol” diyerek karşılık verdi. İlginç anlar kameraya yansırken, sürücünün araç muayenesi olmadığı için kontrol noktasından uzaklaştığı öğrenildi. Sürücüye ‘dur' ihtarına uymamak ve muayenesiz gezmekten idari ceza kesildi.

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