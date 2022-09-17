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Yangını görüntülemeye çalışıyordu. Polisten muhabire yumruk ve tekme

Sivas'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangını görüntülemek isteyen DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, polis memuru Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına maruz kaldı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:31
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Polisten muhabire yumruk ve tekme. Yangını görüntülemeye çalışıyordu

Yangını görüntülemeye çalışıyordu. Polisten muhabire yumruk ve tekme
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Sivas merkezinde Bahtiyarbostan Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktığı ihbarı üzerine, olayı görüntülemek için bölgeye giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, görüntü almasını engellemeye çalışan polis memuru Ü.G.'nin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Yanındaki DHA Muhabiri Arife Defne Arslan da polisle yaşanan arbedede koluna darbe aldı.

Kendi meslektaşının engellemeye çabasına rağmen muhabirin üzerine gelen polisin yumruk ve tekme atma anı, kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis memuru, muhabirlerin elindeki kamera ve fotoğraf makinesini kırmaya teşebbüs etti.

Aldığı tekmenin şiddetiyle yere düşen Hüsnü Ümit Avcı'ya olay yerinde bulunun sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

Olay sonrası hastaneye giderek sağlık raporu alan DHA Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı ve Arife Defne Arslan saldırıda bulunan polis memurundan şikayetçi oldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, söz konusu polis memuru hakkında gerekli idari işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

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İktidar şiddetin ve baskının dozunu bilerek arttırıyor.
17.09.2022 11:42
Erdoğan iktidarı anlaşılıyor ki emniyeti de kullanarak basın üzerinde seçimden önce tam bir baskı ve tek seslilik için düğmeye bastı. Zaten darp edilen muhalif politikacılar ve gazeteciler vardı.  
 
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