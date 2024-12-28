Polisten nefes kesen baskınlar

Kaynak: İHA

Samsun’un İlkadım ve Canik ilçelerinde polis tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltı alındı.

İlkadım ilçesinin Kılıçdede Mahallesi’nde tespit edilen bir adrese yapılan baskında, O.A. (27), E.Y. (20), N.Y. (29) ve A.K.T. (21) gözaltına alındı. Yapılan aramada, 11,68 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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İlkadım ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi’nde B.D. (44) ve H.A.'nın (29) evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada 207 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Canik ilçesi Atatürk Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2,40 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı ile aracın kapı içine zulalanmış halde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan A.Y. (43) ve E.B.(33) gözaltına alındı.

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