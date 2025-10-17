Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozüyük ilçesinde uyuşturucu ticaretini kökünden kazımak için gece yarısı baskın düzenledi. Uzun süredir takip edilen adrese düzenlenen operasyonda, şafak sökerken kapılar kırılarak içeri girildi.

Aramalarda 64,51 gram metamfetamin, hassas terazi ve paketleme malzemeleri bulundu. Gözaltına alınan 30 yaşındaki şüpheli S.K., uyuşturucuyu gençlere pazarladığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin sosyal medyadan bağlantı kurduğunu ve aylık 500 gram satış yaptığını belirledi.

'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, savcı talimatıyla tutuklandı. Operasyon, bölgedeki uyuşturucu ağını çökertti.