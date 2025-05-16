Polisten protestoculara sert müdahale: Adalat sarayı önünde arbede çıktı

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde yer alan Sutjeska Caddesi’ndeki Adalet Sarayı önünde yüzlerce öğrenci ve vatandaş sabah erken saatlerde toplandı. Göstericiler, iki aydır tutuklu bulunan STAV ve Pokret slobodnih građana (PSG) aktivistlerinin serbest bırakılmasını talep etti. 13 Mayıs’ta tutuklulukları bir ay daha uzatılan altı kişi için eylemciler, ev hapsi ve elektronik kelepçe talebinde bulundu.

Sırp medya kuruluşları N1 ve 021'de çıkan haberlere göre, binaya giriş yapmak isteyen yaklaşık 50 adliye çalışanı, protestocular nedeniyle içeri giremedi. Saat 07.30 civarında polis, çalışanları binaya sokmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca müdahale sertleşti. Göstericilere karşı biber gazı kullanıldı, bir kişi bayıldı. Müdahaleye jandarma da dahil oldu.

MAHKEME ÖNÜ BLOKAJ ALTINDA

Bölgedeki tüm bina girişleri göstericiler tarafından kapatıldı. Adliye önünde öğretmenlerden motosikletlilere kadar çok sayıda farklı grup yer aldı. Polis ve jandarma, tam teçhizatla alanda konuşlandı. Protestolar, Sırbistan genelindeki muhalif öğrenci hareketlerinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Olayları yerinde takip eden Blic muhabirine göre kısa süreli arbedenin ardından durum geçici olarak yatıştı. Ancak blokaj hâlen sürüyor.

AÇLIK GREVİ VE TEPKİLER

Tutuklu olanlardan biri, PSG Novi Sad yöneticisi Marija Vasić, salı günü açlık ve susuzluk grevine başladı. Avukatı Aleksandar Petrović aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı tutukluluğa karşı hayatımla protesto edeceğim. Ne merhamet istiyorum ne de veririm," dedi.

Soruşturma kapsamında toplam 12 aktivist suçlanıyor. Bunlardan altısı yurtdışında bulunuyor. Savcılık, anayasal düzene karşı eylem hazırlığı suçlamasını yöneltiyor. Avukatlar ise tutuklamalarda yasal usullerin ihlal edildiğini belirtiyor. Bu süreç, kamuoyunda artan bir hukuk devleti tartışmasını da beraberinde getiriyor.