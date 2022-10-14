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Polisten torbacıya baskın: Bir adreste üretip bir adreste satıyordu

İzmir’in Kiraz ilçesinde, evinde uyuşturucu madde yetiştiren ve sokak satıcılığı yaptığı tespit edilen bir kişi düzenlenen baskında yakalanırken, şahsın adresinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 18:30
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Polisten torbacıya baskın: Bir adreste üretip bir adreste satıyordu

Polisten torbacıya baskın: Bir adreste üretip bir adreste satıyordu
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Kiraz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adreste, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve farklı bir adreste kenevir maddesi yetiştirildiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan baskında, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen U.B. isimli şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şahsın her iki adresinde yapılan aramalarda; kurutulmaya hazır 2 kilo 750 gram kenevir bitkisi, 110 gram satılmaya hazır esrar maddesi, 8 adet sökülmüş vaziyette hint keneviri bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.B.'nin farklı suçlardan kaydı olduğu belirlenirken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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