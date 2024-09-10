“Politik kutuplaşmanın toplumsal maliyet ağır oldu”

Ankara merkezli olarak kurulan yeni düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün başkanı Osman Ertürk Özel, enstitünün kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada artan politik kutuplaşmanın ağır maliyetine dikkat çekerek, “Türkiye’de son yıllarda artarak devam eden politik kutuplaşmanın toplumsal maliyeti ağır oldu. Bu, yaygın, yıkıcı durumdan etkilenenlerin başında da ‘itibarlı’ kurumlar ve bu kurumların ‘bağımsızlığı’ geliyor” değerlendirmesini yaptı.

"KUTUPLAŞMANIN KISIRLAŞTIRICI GÖLGESİNDEN UZAKTA"

Türkiye’nin genç, dinamik ve üretken beyinleriyle yola çıktıklarını vurgulayan Enstitü Başkanı Osman Ertürk Özel, “Ürettiğimiz her bilginin, kutuplaşmanın kısırlaştırıcı gölgesinden uzakta, toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmasına özen göstereceğiz. Cumhuriyet değerleri ortak paydasında, itibarsızlaştırılan, akıl dışına itilen kurumların boşluğunu kendi sahamızda doldurmak istiyoruz. Takipçilerimiz enstitümüzün her çıktısında yalnızca bilime ve akla uygun da çalışılabildiğini görecekler.” ifadelerini kullandı.