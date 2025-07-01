Polonya, Almanya sınırında göçmen avına çıktı

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Polonya, Almanya sınırında göçmen avına çıktı

Polonya, Almanya'nın sınırlardaki göçmen geri itmelerine karşılık olarak 7 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Almanya sınırında geçici kontrollere başlayacağını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, dün Varşova'da yaptığı kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tusk, Almanya sınırında başlayacak geçici kontrollerin, "kontrolsüz göçmen akışını hem Almanya'dan Polonya'ya hem de Polonya'dan Almanya'ya sınırlamak ve azaltmak" amacı taşıdığını belirtti. Bu adım, Almanya'nın Polonya'ya göçmen geri gönderme uygulamalarına bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Tusk, mart ayında Alman makamlarını bu konuda uyardığını ve yeni Almanya Şansölyesi ile defalarca görüştüğünü ifade etti. Almanya, Ekim 2023'ten beri Polonya sınırında düzensiz göçü durdurmak amacıyla denetimler yapıyor. Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, yeni hükümetin göreve gelmesinin ardından sınır kontrollerini yoğunlaştırmış ve sığınmacıların sınırda geri çevrilmesini emretmişti. Polonya'da ise Almanya'dan yapılan geri itmeler büyük tartışma yaratıyor. Aşırı sağcı gruplar, sınırda kendi devriyelerini organize ediyor.

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