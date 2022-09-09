9 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polonya Almanya'dan tazminat alacak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları nedeniyle Almanya'dan tazminat alacağını söyledi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 08:51
Takip Et

Polonya Almanya'dan tazminat alacak

Polonya Almanya'dan tazminat alacak
+
Aa
-

Polonya devlet haber ajansı PAP'ın haberine göre, Morawiecki nizalezna.pl internet sitesine verdiği röportajda "Almanya'dan tazminat alacağımıza inanıyorum, ancak bu hızlı bir şekilde gerçekleşmeyecek. Önemli olan ilk adımı atabilmekti." ifadesini kullandı.

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yol açtığı kayıplarını belgeleyen bir raporun hazırlanmasının ilk adım olduğunu hatırlatan Morawiecki, "İkinci adım, raporu yayımlamaktı, bir de Alman hükümetine diplomatik nota vermek. Bu da yakında gerçekleşecek." diye konuştu.

Morawiecki, bu süreçte Alman tarafının tüm gerekçelerini ve bu meselenin çözüme kavuşturulduğuna dair iddiaları da incelediklerini sözlerine ekledi.

Polonya, geçen hafta İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ülkeye verdiği zararı 1,3 trilyon avro olarak hesap eden bir rapor yayımlanmıştı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski, İkinci Dünya Savaşı tazminatları konusunun Berlin'de gündeme getirilmesine karar verildiğini söylemişti.

Kaczynski, "Bu, Alman devletinin, 1939-1945 yılları arasında Polonya'ya yaptığı her şey için, belki de uzun ve zorlu bir süreçle birlikte tazminat ödemesini sağlamakla ilgili." ifadesini kullanmıştı.(AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
1
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
2
﻿O ilde Millet İttifakı uçuşa geçti. Saray'da kimse bu anket sonucunu beklemiyordu
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
3
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
4
﻿Erdoğan açıkladı: Aday yapılmayacak
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
5
﻿İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı doktorlar şaşkına döndü.
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
6
﻿Görevliler gördükleri manzara karşısında şok oldu. 10 kardeş yıllarca dehşet evinde yaşadı
﻿MHP erken seçimin fitilini ateşledi. Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı
7
﻿MHP erken seçimin fitilini ateşledi. Bahçeli'nin en yakınındaki isim açıkladı
﻿Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak
﻿Manisa Saruhanlı SYDV işçi alacak
﻿Adana’da şafak operasyonu
﻿Adana’da şafak operasyonu
﻿Adana’da şafak operasyonu
﻿Samsun'da 23 araç zincirleme kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var
﻿Samsun'da 23 araç zincirleme kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var
﻿Samsun'da 23 araç zincirleme kaza yaptı. Çok sayıda yaralı var
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi personel alacak
﻿Doğuş Üniversitesi 41 personel alacak
﻿Doğuş Üniversitesi 41 personel alacak
﻿Doğuş Üniversitesi 41 personel alacak
﻿Banyoda düştü öldü
﻿Banyoda düştü öldü
﻿Banyoda düştü öldü
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak
﻿Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alacak
﻿Öğrencilere istismar davasında müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis
﻿Öğrencilere istismar davasında müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis
﻿Öğrencilere istismar davasında müdür vekiline 79 yıl 6 ay hapis
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.