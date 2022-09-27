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Polonya elektrik fiyatlarını dondurdu.17 milyon hane yaralanacak

Polonya hükümeti "elektrikte fiyat sabitleme" planını onayladı. 2023'te haneler tarafından tüketilen elektrikte ilk 2000 kilovatsaatin fiyatını dondurmak için sunulan öneriyi onayladı.Plandan 17 milyon hane yararlanacak

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:38
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Polonya Bakanlar Kurulu elektrik fiyatlarını dondurdu, 17 milyon hane bu plandan yararlanacak

Polonya elektrik fiyatlarını dondurdu.17 milyon hane yaralanacak
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Polonya Bakanlar Kurulu, hanelerin elektrik faturalarında üç aşamalı tarife uygulamaya karar verdi.Buna göre, gelecek yıl için 2 bin, 2 bin 600 ve 3 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinde ayrı tarifeler belirlendi.

Polonyalı vatandaşlar 2 bin kilovatsaate kadar olan tüketimlerinde zamsız fatura ödeyecek. Bu sınır, engelli vatandaşlar için 2 bin 600 kilovatsaat, geniş aileler ve çiftçiler için ise 3 bin kilovatsaat olacak.

Hesaplamalara göre "dondurulmuş" fiyatlardan faydalanacak hane sayısı 17 milyon olacak.Ayrıca, ülkede, elektrik tüketimini yüzde 10 azaltan haneler, faturada ek olarak yüzde 10 indirimle ödüllendirilecek.

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vatandaş
27.09.2022 11:44
bizimkiler de bu kış bizi dondurcak :))))  
 
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