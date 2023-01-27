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Polonya Başbakanı: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya desteklerinin devam ettiğini belirterek "Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:07
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Polonya Başbakanı Morawiecki: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik

Polonya Başbakanı: Ukrayna'ya 250 tank gönderdik
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Morawiecki, Fransız LCI televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna'nın özgürlüğünü savunmasına yardım etmenin, Avrupa değerlerini savunmak anlamına geldiğini söyledi.

Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme konusu gündeme gelirse lehte oy kullanacaklarının altını çizen Morawiecki, "Ancak bu elbette yalnızca NATO'nun vereceği bir karar olabilir." ifadesini kullandı.

Morawiecki, Batı'nın Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar sağlayarak destek verme konusunda daha cesur olması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin Ukrayna'ya silah desteğine devam ettiğini kaydeden Morawiecki, "Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank gönderdik. Ayrıca önümüzdeki haftalarda en gelişmiş tanklarımızdan 60'ını daha göndereceğiz. Ek olarak 14 Leopard tankı teslim edeceğiz. Yani bu sayı 300'e ulaşacak." diye konuştu.

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