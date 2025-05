Polonya Başbakanı Donald Tusk, Mayıs 2024’te Varşova’daki Marywilska alışveriş merkezinde meydana gelen büyük yangının kasıtlı çıkarıldığını ve bu sabotajın arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurdu. Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yangının Rus istihbaratı tarafından organize edildiğinden artık eminiz. Faillerden bazıları tutuklandı, diğerleri ise tespit edilerek aranıyor" dedi. Açıklamanın kaynağı Reuters oldu ve olayla ilgili haber ilk olarak Digi24.ro üzerinden kamuoyuna yansıdı.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!