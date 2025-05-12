Polonya Başbakanı Tusk'tan Rus istihbaratına şok suçlama

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Mayıs 2024’te Varşova’daki Marywilska alışveriş merkezinde meydana gelen büyük yangının kasıtlı çıkarıldığını ve bu sabotajın arkasında Rusya'nın bulunduğunu duyurdu. Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu yangının Rus istihbaratı tarafından organize edildiğinden artık eminiz. Faillerden bazıları tutuklandı, diğerleri ise tespit edilerek aranıyor" dedi. Açıklamanın kaynağı Reuters oldu ve olayla ilgili haber ilk olarak Digi24.ro üzerinden kamuoyuna yansıdı.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

YIL SÜREN SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Yangın, başkent Varşova’nın kuzeydoğusundaki Marywilska bölgesinde bulunan geniş bir ticaret merkezini neredeyse tamamen yok etti. Olaydan sonra Polonya istihbarat birimleri, yangının doğal yollarla değil, kasıtlı olarak çıkarıldığını belirlemek amacıyla detaylı bir soruşturma başlattı. Bir yıl süren bu incelemeler sonunda yangının sabotaj olduğu netlik kazandı. Polonya emniyeti, bazı zanlıların tutuklandığını ve Rusya bağlantılı diğer faillerin yakalanması için uluslararası düzeyde arandığını duyurdu.

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RUSYA’NIN HİBRİT SAVAŞI MI?

Polonyalı yetkililer, bu olayın münferit olmadığını ve Rusya’nın Batı ülkelerine yönelik yürüttüğü daha geniş çaplı bir "hibrit savaşın" parçası olduğunu savunuyor. Taktikler arasında sadece fiziki sabotaj değil, aynı zamanda siber saldırılar ve bilgi manipülasyonu da yer alıyor. Bu eylemlerin amacı, Ukrayna’yı destekleyen ülkelerde istikrarsızlık yaratmak. Polonya da bu destekçilerin başında geliyor ve son dönemde Moskova kaynaklı birçok casusluk ve sabotaj faaliyetinin hedefi oldu.

Tusk, açıklamasında doğrudan Moskova’ya seslenerek "Hepinizi yakalayacağız" ifadesini kullandı. Bu söz, Polonya’nın güvenlik stratejisinde Rusya’ya karşı daha sert önlemler alacağının sinyali olarak yorumlandı.