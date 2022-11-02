2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Polonya Cumhurbaşkanı, kömür dağıtımına ilişkin "çözüm" yasasını en kısa zamanda imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı, kömür dağıtımına ilişkin "çözüm" yasasını en kısa zamanda imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:38
Takip Et

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda kömür dağıtımına ilişkin "çözüm" yasasını en kısa zamanda imzalayacak

Polonya Cumhurbaşkanı, kömür dağıtımına ilişkin ''çözüm'' yasasını en kısa zamanda imzalayacak
+
Aa
-

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün akşam saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun aciliyetinin farkında olduğunu söyledi.

Geçen hafta Polonya meclisi tarafından onaylanan tasarıya göre, yerel yönetim birimleri kömür dağıtma yetkisine sahip olacak.

Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan söz konusu yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.

Atılacak bu adımla konutlara kömür dağıtımının hızlanması hedefleniyor.

Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın, Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı.

Polonya da kömür enerji sepetinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, konutların ısınması ve elektrik üretiminde de kömürü yoğun olarak kullanıyor.

British Petroleum (BP) verilerine göre, Polonya, Almanya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip ülkesi olarak dikkati çekiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
1
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿Gülgün Feyman parti liderini öveyim derken Atatürk’le ilgili uygun olmayan ifadeleri ağzından kaçırdı. Lafın nereye gideceğini hesap edemedi. Sonra düzeltti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
3
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Son ankette bir isim Erdoğan'ı tahtından indirdi. Parlamenter sistem için Cumhur İttifakı'nı şoke edecek sonuçlar
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
4
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
6
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Dünyanın en zor deplasmanları açıklandı. 3 Türk stadı listede yer aldı. O kulübümüzün stadı 3. sırada
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
7
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fransız basını yazdı: Galatasaray Cengiz Ünder'i alıyor
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı hayalini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.