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Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı

Polonya, Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:32
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Polonya duyurdu. Rus vatandaşların hava ve deniz yoluyla ülkeye girişi yasaklandı

Polonya, Rus vatandaşların ülkeye hava ve deniz yoluyla girişini yasakladı
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Kısıtlama kararı, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı.

Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

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