Polonya ekonomisi ivmelendi

Polonya Ulusal İstatistik Ofisi'nin ön tahminlerine göre, yıllık enflasyon oranı Ağustos 2025'te yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Temmuz ayındaki yüzde 3,1'lik orandan daha düşük seviye, ülke ekonomisinde istikrar sinyalleri verdi. Ulusal Merkez Bankası'nın yüzde 2,5 civarındaki hedef bandına yaklaşan veri, para politikalarında esneklik yaratabilir. Ekonomi analistleri, enflasyonun azalmasının tüketici güvenini artıracağını öngörüyor. Polonya, Avrupa Birliği üyesi olarak euro bölgesindeki genel enflasyon eğilimleriyle uyumlu hareket ediyor; örneğin euro alanında Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,0 seviyesinde sabit kaldı. Yavaşlama, tedarik zincirlerinde iyileşme ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla bağlantılı görünüyor.

AYLIK FİYAT DEĞİŞİMLERİNDE DÖNÜM NOKTASI

Tüketici fiyat endeksi aylık bazda Ağustos'ta yüzde 0,1 oranında azaldı. Temmuz ayındaki yüzde 0,3'lük artışın aksine yaşanan gerileme, mevsimsel faktörlerin etkisi altında kaldı.

Yaz aylarında talep dalgalanmaları sık görülür; tatil dönemi ulaşım maliyetlerini etkilerken, tarım ürünlerinde hasat dönemi fiyatları dengeleyebilir.

Analistler, aylık düşüşün yıllık trende olumlu yansıdığını vurguluyor. Polonya ekonomisi, 2025'in ilk yarısında benzer dalgalanmalar yaşadı; örneğin Mart ayında aylık enflasyon yüzde 0,2 artmıştı

ETKİLEYEN ANA UNSURLAR

Yavaşlamanın temel nedeni, kişisel ulaşım araçları için yakıt fiyatlarında yüzde 7,7'lik keskin düşüş oldu. Küresel petrol piyasalarındaki gevşeme, ithalat maliyetlerini azalttı. Öte yandan, yiyecek ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 4,8 yükseldi; tarım ürünleri tedarikindeki zorluklar rol oynadı.

Elektrik, gaz ve diğer yakıt maliyetleri de yüzde 2,3 arttı; enerji geçiş politikaları bu alanda baskı oluşturuyor. Uzmanlar, yakıt indirimlerinin kısa vadeli rahatlama sağladığını, gıda artışlarının ise düşük gelirli haneleri etkileyebileceğini belirtiyor. Polonya hükümeti, enerji sübvansiyonlarıyla dengelemeyi hedefliyor

EKONOMİK BÜYÜME VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Polonya ekonomisi 2025'te yüzde 3,3'lük büyüme öngörüsüyle Avrupa'da öne çıkıyor. Yatırım akışları, 650 milyar zloti seviyesine ulaşarak altyapı ve teknoloji sektörlerini canlandırıyor.

Enflasyon yavaşlaması, faiz indirimlerine kapı aralayabilir; Ulusal Merkez Bankası Eylül'de 25 baz puanlık kesinti değerlendirebilir. Küresel belirsizlikler arasında Polonya, iç talep ve ücret artışlarıyla direnç gösteriyor. OECD tahminlerine göre, 2026'da büyüme yüzde 3,0'e yakın seyredecek.

Tüketiciler, düşük enflasyonun harcama gücünü artıracağını umuyor; hükümet ise sürdürülebilir kalkınma stratejileriyle destekliyor. Uzun vadede enflasyon yüzde 3,2 civarında dengelenebilir.