Polonya Futbol Federasyonu Başkanı’ndan Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Kaynak: AA
Polonya Futbol Federasyonu Başkanı’ndan Hacıosmanoğlu’na ziyaret

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Kulesza, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede 2 ülke arasında futbolda gerçekleşebilecek iş birlikleri masaya yatırıldı.

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Polonya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Lukasz Wachowski ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de hazır bulundu.

Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, iki dost ülkenin federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Görüşmenin sonunda iki ülke federasyonları arasında karşılıklı hediye takdimleri gerçekleşti.

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