Polonya Gniezno'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti

Kaynak: İHA
Polonya Gniezno'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti
Polonya’nın batısındaki Gniezno kentinde etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı durma noktasına getirdi.

Bir ayda yağması gereken miktarın 1 saat içinde düşmesi sonucu sokaklar göle döndü ve kamu binalarının da aralarında bulunduğu yüzlerce binayı su bastı.

Yoğun yağış ve dolu nedeniyle hastane, karakol ve okullar gibi pek çok bina sular altında kaldı. Şiddetli rüzgarların etkisiyle birçok binanın çatısı uçarken, su baskınları dolayısıyla itfaiyeye 270 yardım çağrısı yapıldı.

Sokakların göle dönmesi ve dolunun etkisiyle çok sayıda araç hasar gördü. Yetkililer, sağanak yağış ve dolu nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Gniezno Belediye Başkanı Michal Powalowski, bazı evlere elektrik ve su verilemediğini, hasar tespit çalışmalarının birkaç gün sürebileceğini açıkladı.

Polonya Meteoroloji ve Su Yönetimi Enstitüsü, kente metrekare başına 80 ila 100 litre yağış düştüğünü ve bunun normalde bir ayda düşmesi gereken miktara eşit olduğunu bildirdi.

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