Polonya Hava Yolları LOT Rus tenisçiyi uçağa almadı

Ukrayna ile devam eden savaştan dolayı Rus sporculara ambargo devam ediyor. Polonya Havayolları, Rus tenisçiyi uçağa almadı.

Polonya'nın devlete ait havayolu şirketi LOT, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından getirilen kısıtlamalar sebebiyle Rus tenisçi Vitalia Diatchenko'yu uçağa almadı.

Diatchenko'nun bir turnuvada oynamak için Varşova ve Nice üzerinden Korsika'daki Calvi'ye giden Pazartesi günü Kahire'den kalkan LOT uçağına binmesi reddedildi.

Havayolu, CNN'e, Polonya İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 salgını sırasında getirdiği ve Ukrayna işgalinin ardından Mart 2020'de güncellenen kısıtlamaları gerekçe göstererek "uçuşlara Rusya Federasyonu vatandaşını kabul edemeyeceğini" doğruladı.

Havayolu, "Yönetmelik hükümleri, Schengen bölgesi dışından seyahat eden Rusya Federasyonu vatandaşları ile ilgili olarak, havaalanı geçişleri de dahil olmak üzere belirli sınır geçişlerinde kısıtlamalar getiriyor" dedi.

Tenis, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yönetim kurulunun Şubat 2022'de yasaklanması yönündeki ilk tavsiyesine rağmen Rus ve Belaruslu sporcuları uluslararası müsabakalarda ağırlamaya devam eden en önemli spor dallarından biri oldu.