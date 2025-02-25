Polonya işsizlik oranlarında endişelendiren artış

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya işsizlik oranlarında endişelendiren artış

Polonya’da işsizlik oranı Ocak 2025’te yüzde 5,4’e çıkarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Aralık 2024’te yüzde 5,1 olan oran, piyasa beklentileri doğrultusunda yükseldi.

Polonya Merkez İstatistik Ofisi (GUS) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede işsizlik oranı Ocak 2025’te yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Bu oran, Şubat 2024’ten bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı oldu. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 838 bine ulaştı.

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Aralık 2024’te yüzde 5,1 olarak açıklanan işsizlik oranındaki artış, piyasa beklentileriyle örtüştü. Ocak 2024’te de işsizlik oranı yüzde 5,4 seviyesindeydi. Uzmanlar, mevsimsel etkilerin yanı sıra ekonomik belirsizliklerin de işsizlik oranındaki artışta rol oynadığını belirtiyor.

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Öte yandan, hükümetin işsizlikle mücadele kapsamında yeni istihdam teşvikleri planladığı ve özellikle genç işsizliği azaltmaya yönelik politikalar üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

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