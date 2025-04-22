Polonya istihdamında frenler patladı

Polonya’da kurumsal istihdam Mart 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 0,9 azalarak 6,44 milyon kişiye geriledi. Bu oran, hem piyasa beklentilerine hem de Şubat ayındaki düşüş oranına paralel gerçekleşti. Ancak bu veriler, Polonya’da kurumsal istihdamın aralıksız olarak 20 aydır azaldığını ortaya koyuyor. Söz konusu dönem, düşüşün en uzun sürdüğü dönem olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise istihdam oranı yüzde 0,1 gerileme gösterdi. Ekonomistler, iş gücündeki bu daralmanın özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde yaşanan durgunlukla bağlantılı olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği’nin doğu kanadında yer alan Polonya, pandemiden sonra toparlanma sürecinde iş gücü piyasasında kalıcı bir istikrar yakalayamamış durumda.

İstihdam kaybına rağmen, maaşlarda artış eğilimi dikkat çekiyor. Mart 2025 itibarıyla ülkedeki ortalama aylık brüt maaş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 9.055 Polonya zlotisi seviyesine yükseldi. Bu da yaklaşık 2.240 dolara tekabül ediyor. Artan maaşlar, çalışanlar için olumlu bir gelişme olarak yorumlansa da, istihdamdaki süreklilik arz eden düşüş işsizlik riskini artırıyor.