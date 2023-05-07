Polonya kupasında yumruk skandalı. Federasyondan oyuncuya rekor ceza geldi

Legia Varşova'nın Sırp defans oyuncusu Mladenovic, Polonya Kupası finalinde Rakow Czestochowa'ya karşı kazandıkları zaferin ardından üç rakip oyuncuya yumruk attıktan sonra 3 ay ceza aldı.

MLADENOVİC RAKİPLERİNE YUMRUK ATTI

Fotospor'un haberine göre; Polonya kupası finalinin golsüz berabere bitmesinin ardından maç penaltılara gitti ve bunun sonucunda Legia maçı 6-5 kazandı. Oyuncular kutlamalar için sahaya koştu. Mladenovic, üç Rakov oyuncusu tarafından kışkırtılınca üçünün de suratına birer yumruk attı.

FEDERASYONDAN SIRP OYUNCUYA REKOR CEZA

Polonya Futbol Federasyonu (PZPN)Mladenovic'in ayrıca 120 bin Zloti (yaklaşık 29 bin dolar) para cezası verdi. Sırp oyuncu sosyal medya hesabından özür diledi. "Davranışlarım için oyunculardan, özellikle Marcin Cebula, Wiktor Dlugosz ve Jean Carlos'tan ve teknik direktör Marek Papszun da dahil olmak üzere Rakow Czestochowa personelinden özür dilerim" mesajı yayımladı.