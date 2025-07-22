Polonya perakende satışlarında sert fren

Polonya İstatistik Ofisi’nin (GUS) açıkladığı son verilere göre, ülkede perakende satışlar Haziran 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Mayıs ayında bu oran yüzde 4,4 seviyesindeydi. Haziran ayındaki artış oranı, piyasa analistlerinin yüzde 4 olarak öngördüğü tahminin oldukça altında kalarak beklentileri boşa çıkardı. Bu gelişme, Polonya’da perakende sektörünün son üç aydır büyümeye devam etmesine rağmen ivme kaybettiğini gösterdi.

En sert düşüşler, motorlu taşıtlar, motosikletler ve yedek parça satışlarında yaşandı. Bu kalemde büyüme oranı Mayıs ayındaki yüzde 15,7 seviyesinden Haziran’da yüzde 7,7’ye geriledi. Benzer şekilde, mobilya, televizyon, radyo ve ev aletleri satışları da ciddi şekilde yavaşladı ve yüzde 18,9’dan yüzde 10,2’ye düştü. Kitap, gazete ve benzeri ürünlerin satıldığı özel mağazalardaki artış da yüzde 3,5’ten yüzde 1,9’a indi.

GIDA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE DARALMA

Haziran ayı itibarıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri satışlarında da daralma yaşandı. Mayıs ayında bu grupta yüzde 1,5’lik bir artış görülürken, haziranda bu oran yüzde -0,1 olarak açıklandı. Bu düşüş, özellikle temel tüketim maddelerine olan talebin azaldığını ve halkın harcamalarında daha temkinli davrandığını gösteriyor.

GUS yetkilileri, mevsimsel etkiler ve artan yaşam maliyetlerinin bu düşüşte etkili olduğunu belirtirken, bazı sektörlerde ise ters yönde hareketler gözlemlendi. Özellikle tekstil, giyim ve ayakkabı grubu yüzde 11,8’lik artışla dikkat çekti. Bu kalem, mayıs ayında yalnızca yüzde 4,7 büyüme göstermişti. Katı, sıvı ve gaz halindeki yakıt satışları da yüzde 4,9’dan yüzde 5,7’ye yükseldi.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise perakende satışlar haziran ayında yüzde 1,8 oranında geriledi. Bu düşüş, Mayıs ayında yaşanan yüzde 3,2’lik azalmayı takip etti. Üst üste ikinci ayda yaşanan bu gerileme, tüketici güveninin zayıfladığına işaret ediyor.

Ekonomistler, yılın ikinci yarısında hanehalkı harcamalarının daha da azalabileceği ve bunun büyüme verilerine olumsuz yansıyabileceği uyarısında bulunuyor. Düşük gelirli grupların, artan enerji ve gıda fiyatları karşısında tasarrufa yönelmesi, piyasa hareketlerini sınırlayan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Özellikle yaz döneminde turizm ve mevsimlik harcamaların da ivme kazandıramadığı bu veriler, Polonya ekonomisinin yavaşlamaya başladığını gözler önüne seriyor.