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Polonya, Almanya'nın 'Patriot' teklifine sıcak bakıyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkeye Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek, "Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." dedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:16
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak açıkladı. Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak bakıyor

Polonya, Almanya'nın 'Patriot' teklifine sıcak bakıyor
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Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'ten geldiğini kaydetti.

Alman yetkililer ile telefonda görüşme yapacağı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Ülkemizde ilave Patriot füze rampalarının konuşlandırılmasına ilişkin teklifi memnuniyetle karşılıyorum. Bugünkü telefon görüşmesinde sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğim." ifadesini kullandı.

Lambrecht, dün bir gazeteye verdiği demeçte, Almanya'nın geçen hafta, hava sahasını güvence altına almasına yardımcı olması için Varşova'ya Patriot füze savunma sistemi teklif ettiğini söylemişti.

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