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Polonya, AB'nin gaz tasarrufu kararında oy birliği olmadığı için Adalet Divanına gidiyor

Polonya, temmuzda Avrupa Birliği (AB) tarafından doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmediği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına şikayette bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:51
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Polonya temmuzda Avrupa Birliği tarafından doğal gaz tüketiminin azaltılmasına yönelik yapılan düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmediği gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına şikayette bulundu

Polonya, AB'nin gaz tasarrufu kararında oy birliği olmadığı için Adalet Divanına gidiyor
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Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, söz konusu yönetmeliğin anlaşmalara aykırı olduğunu belirterek, "Oy birliği prosedürüne tabi tutulmadı." ifadesini kullandı.

Anlaşmalarda açıkça belirtilmesine rağmen Polonya'nın veto hakkının engellendiğini öne süren Kaleta, "Bu çok önemli çünkü birkaç yıldır enerji alanında yeni çözümler getiren AB, Polonya'yı veto hakkını kullanma olasılığından yoksun bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleta, AB'nin enerji sepetini şekillendirme yetkinliğini tamamen devralmak için enerji krizinden yararlanmaya çalıştığını iddia etti.

AB, temmuzda aldığı kararla Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı kapsamında, bütün üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmasını talep etmişti.

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