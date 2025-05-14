Polonya ticareti ters yüz oldu

Düzenleme: Taner Yener
Polonya ticareti ters yüz oldu

Polonya, Mart 2025’te yaklaşık 2 milyar euroluk dış ticaret açığı verdi. İthalattaki sert artış ihracatı gölgede bıraktı.

Polonya, Mart 2025 döneminde 1,895 milyar euro dış ticaret açığı açıkladı. Geçen yılın aynı ayında 293 milyon euroluk fazla veren ülke, böylece önemli bir ekonomik dönüşüm yaşadı. Veriler Polonya İstatistik Ofisi (GUS) tarafından yayımlandı. Ekonomistler, bu değişimin temelinde güçlü iç talep ve sanayiye yönelik artan yatırım ihtiyacının yattığını belirtiyor.

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İTHALATTA YÜZDE 9’U AŞAN ARTIŞ

Mart ayında Polonya’nın ithalatı geçen yıla göre yüzde 9,1 artarak 31,1 milyar euroya ulaştı. Bu artışın büyük bölümü dayanıklı tüketim mallarındaki çift haneli yükselişten kaynaklandı. Özellikle beyaz eşya ve elektronik ürünler başı çekerken, ara ve yatırım mallarındaki talep de dikkat çekti. Uzmanlar, ithalattaki bu yükselişi ülkede ekonomik toparlanmanın bir işareti olarak değerlendiriyor.

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İHRACAT YAVAŞLADI, OTOMOTİV SEKTÖRÜ BASKI ALTINDA

İhracat ise aynı dönemde yalnızca yüzde 1,4 artarak 29,2 milyar euroda kaldı. Avrupa otomotiv sektöründeki zayıflama ve Avrupa Birliği pazarında artan rekabet, Polonya’nın dış satım performansını sınırladı. Özellikle otomotiv yedek parçaları ve dayanıklı tüketim ürünlerinin ihracatı ciddi oranda düşüş gösterdi. Bu kalemlerdeki kayıplar, ihracatın genel görünümünü olumsuz etkiledi.

Ekonomistler, ihracatın toparlanması için Avrupa pazarında talebin artması gerektiğine işaret ediyor. Aksi takdirde dış ticaret açığının önümüzdeki aylarda da sürebileceği uyarısı yapılıyor.

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