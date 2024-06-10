Polonya Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Polonya Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 öncesi son sınavına çıkıyor. İşte Polonya-Türkiye maçına dair tüm detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya hazırlanmak için son hazırlık maçını Polonya'ya karşı oynayacak.

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Bu önemli karşılaşma, Varşova'daki PGE Narodowy Stadyumu'nda bugün TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçı Macaristan'dan Balazs Berke yönetecek.

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Milli takımımız, bu maçın tamamlanmasının ardından, yarın Polonya'dan ayrılarak turnuva öncesi kamp yapacağı Almanya'nın Barsinghausen kasabasına doğru yola çıkacak.

Türkiye ve Polonya futbol, şimdiye dek toplamda 17 defa karşı karşıya geldi. Bunların 6'sı resmi, geri kalan 11'i ise özel maç olarak oynandı.

Bu karşılaşmaların sonucunda milli takım 3 kez zafer sevinci yaşarken, Polonya ise 11 defa üstünlük kurdu.

Geriye kalan 3 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı.

İki ekip en son, 31 yıl önce 1994 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etti ve bu tarihi karşılaşmadan Türkiye 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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