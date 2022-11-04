﻿Polonya, Ukrayna'dan yeni bir göç dalgasına hazır

Polonya Radyosuna açıklamalarda bulunan Wasik, Rusya'nın, Ukrayna'nın sivil altyapısını kasıtlı yok ettiğini öne sürdü.

Wasik, Polonya hükümetinin Ukrayna'dan olası yeni bir göç dalgasına hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Polonya, başta kadın ve çocuklar olmak üzere Ukrayna'dan gelenlere çok fazla yardım sağladı. 24 Şubat'tan itibaren Ukrayna'dan Polonya'ya gelenlerin çoğunluğu yasal olarak iş buldu, vergilerini ödüyor ve Polonya ekonomisini destekliyor. Sosyal entegrasyon konusunda da bir problem yok gibi görünüyor."

Resmi verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 7,5 milyona yakın Ukraynalı, Polonya'ya gitti. Bunlardan 5,6 milyona yakını Ukrayna'ya döndü. (AA)