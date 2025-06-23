Polonya üretici fiyatlarında endişelendiren düşüş

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya üretici fiyatlarında endişelendiren düşüş

Polonya'da Mayıs ayında üretici fiyatlarındaki yıllık bazda yaşanan %1,5'lik düşüş, piyasa beklentilerini aşarak 23 aydır süren deflasyonist eğilimi pekiştirdi ve ekonomik durgunluk endişelerini gündeme getirdi.

Polonya ekonomisi, Mayıs 2025'te üretici fiyatlarında yıllık bazda %1,5'lik bir düşüşle sarsıldı. Bu oran, piyasa beklentisi olan %1,4'lük düşüşün biraz üzerinde gerçekleşirken, bir önceki ay kaydedilen %1,6'lık düşüşün ardından deflasyonist sürecin 23. ayına işaret ediyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki fiyatlar %10,7'lik sert düşüşle dikkat çekti. İmalat sektöründe %1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme temini sektöründe ise %1,6 oranında fiyat gerilemeleri yaşandı. Su temini ve atık yönetimi sektöründe ise fiyat artış hızı yavaşlayarak %2,5 olarak kaydedildi. Aylık bazda incelendiğinde, üretici fiyatları Mayıs ayında %0,3 oranında düştü. Nisan ayında da %0,2'lik bir düşüş yaşanmıştı.

Ekonomistler, bu durumun Polonya Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesi yönündeki baskıyı artırabileceğini belirtiyorlar. Düşen üretici fiyatları, nihai tüketici fiyatlarına da yansıyarak genel enflasyon üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Bu durum, "çekirdek enflasyonun" da seyrini etkileyerek, ülkenin ekonomik büyüme potansiyelini olumsuz etkileyebilir.

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