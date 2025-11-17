Polonya Başbakanı Donald Tusk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en kötü şüphelerinin doğrulandığını belirterek, "Varşova-Lublin hattında (Mika köyü) bir sabotaj eylemi gerçekleşti. Patlayıcı maddenin infilakı demir yolu hattını tahrip etti." ifadelerini kullandı.

Olay yerinde güvenlik birimleri ve savcılığın çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tusk, aynı hatta Lublin'e daha yakın bir noktada da hasar tespit edildiğini bildirdi.

Eylemin, Polonya devleti ile sivillerinin güvenliğini doğrudan hedef alan "eşi benzeri görülmemiş" bir sabotaj olduğunu vurgulayan Tusk, söz konusu demir yolu hattının Ukrayna’ya yardım ulaştırılması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Tusk, failin er ya da geç yakalanacağını ifade etti.

Öte yandan, Tusk ve diğer yetkililer sabotajın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise ABD merkezli X’ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna sınırına uzanan 120 kilometrelik demiryolu hattının ordu tarafından denetlediğini bildirdi.

Polonya ulusal medyasında yer alan haberlere göre, dün yerel saatle 07.00 civarında Varşova ile Lublin arasındaki demir yolu hattında sefer yapan trenin makinisti rayda bir hasar fark ederek durumu merkeze bildirdi.

Bu gelişme üzerine yolcular ile tren personeli tahliye edildi ve söz konusu hat üzerindeki trafik durduruldu.