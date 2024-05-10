Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu

Kaynak: İHA
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen devasa yürüyüşte, çiftçiler Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını protesto etti.

Tahminlere göre yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı bu protesto, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın karbon salınımını azaltma hedeflerini eleştiren bir platform olarak öne çıktı.

Polonya'da çiftçilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı'na karşı olanları, bu sefer başkent Varşova'da güçlerini birleştirdi. İşçi sendikaları konfederasyonu NSZZ Solidarnosc'un çağrısı üzerine ülkenin dört bir yanından gelen çiftçiler, Şato Meydanı'nda bir araya geldi. Diğer sendikaların da destek verdiği bu büyük gösteri, yerel saatle 12.00'de Polonya parlamentosuna doğru bir yürüyüşle doruk noktasına ulaştı. Protestocular, 4,5 kilometrelik yolu boyunca AB ve hükümet aleyhinde sloganlar atarken, ellerinde kalan elmaları dağıttı ve çiftçilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Yaklaşık üç saat süren yürüyüşe, Hukuk ve Adalet Partisi lideri Jaroslaw Kaczynski ve bir dönem başbakanları Beata Szydlo ile Mateusz Morawiecki de katıldı. Göstericilerin parlamento binasına varmasının ardından, NSZZ Solidarnosc Genel Başkanı Piotr Duda, çiftçilerin yeşil bir çevreye karşı olmadığını, ancak Yeşil Mutabakat'ın şu anki şekline karşı olduklarını belirtti. Duda, teşvik, diyalog ve referandum talep ettiklerini ifade etti. Duda ve beraberindeki heyet daha sonra Polonya parlamentosunun alt kanadı Sejm Başkanı Szymon Holownia tarafından kabul edildi.

Polis, çiftçilerin önceki protestolarının ardından AB Polonya Temsilciliği binası önünde sıkı güvenlik önlemleri aldı. Binaya sadece sendika yöneticilerinin girişine izin verilirken, protesto olayları önlendi.

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