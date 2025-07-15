Polonya'da enflasyon yükselişe geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya'da enflasyon yükselişe geçti

Haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1’e ulaştı. Enflasyonda lokanta fiyatları, iletişim giderleri ve tütün ürünleri öne çıkan başlıca etkenler oldu.

Polonya İstatistik Ofisi, 2025 Haziran ayı enflasyon oranını yüzde 4,1 olarak teyit etti. Bir önceki ay yüzde 4 olan oran, böylece hafif de olsa artış göstermiş oldu. En dikkat çekici artış, iletişim sektöründe yaşandı. Bu alandaki fiyat artışı, mayıstaki yüzde 2,8 seviyesinden haziranda yüzde 4,4’e çıktı.

Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışı yüzde 6,7’ye yükselirken, restoran ve otel fiyatlarındaki artış da yüzde 6’ya dayandı. Buna karşın gıda, konut, sağlık ve diğer hizmetlerde fiyat artış hızında yavaşlama görüldü.

Tüketici fiyatları, mayısta yüzde 0,2 düşüş yaşamasının ardından, haziranda yüzde 0,1 oranında sınırlı bir artış gösterdi. Bu oran da öncü verilerle uyumlu çıktı.

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