Polonya'da hemşirelerden protesto

Polonya’nın başkenti Varşova’da Ebe ve Hemşireler Sendikası üyesi binlerce ebe ve hemşire, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarını protesto etti. Polonya parlamentosu önüne toplanan binlerce ebe ve hemşire, hastane yöneticilerinin keyfi uygulamalarıyla meslekte yol açtığı yıkıma karşı çıkarak ücret ayrımcılığının ortadan kalkmasını talep etti.

Aynı işi yapan hemşireler arasında 3 bin zloti (14 bin 327 TL) ücret farkı olduğunu belirten protestocular, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni yasanın kendi sorunlarını çözmekten uzak olduğunu dile getirdi. Sağlık sistemindeki statülerinin güçlendirilmesini isteyen ebe ve hemşireler protesto sırasında sık sık "Ayrımcılığa dur de", "Meslekte yıkıma dur de" sloganları attı. Sendika yöneticileri, meslekte ayrımcılığın önüne geçmek, üyelerinin daha fazla aşağılanmasını durdurmak amacıyla hazırladıkları yasa tasarısını topladıkları 127 bin imza ile birlikte Polonya parlamentosuna sundu.

Polonya yasalarına göre vatandaşlar hazırladıkları yasa taslağını 100 bin imza toplamaları durumunda parlamentoya sunabiliyor. (İHA)