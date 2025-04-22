Polonya’da iş gücü kan kaybediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya’da iş gücü kan kaybediyor

Polonya'da kurumsal istihdam, art arda yirminci ayda da düşüş göstererek iş gücü piyasasındaki krizin derinleştiğini ortaya koydu.

Polonya’da kurumsal istihdam Mart 2025 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.9 azalarak 6.44 milyon kişiye geriledi. Bu düşüş oranı, piyasa beklentilerini karşılamakla birlikte Şubat ayındaki oranla da aynı seviyede gerçekleşti. Aylık bazda bakıldığında ise istihdamda yüzde 0.1'lik bir azalma yaşandı.

Bu veriler, Polonya'da istihdamın üst üste yirminci ayda da azaldığını ve bu süre içindeki en sert düşüşlerden birinin Mart ayında yaşandığını gösteriyor. Uzmanlar, bu uzun süreli düşüşün özellikle imalat ve inşaat sektörlerinde iş gücü talebinin zayıflamasından kaynaklandığını belirtiyor. Polonya hükümeti ise iş gücü piyasasındaki bu gerilemeye rağmen henüz ciddi bir teşvik paketi açıklamadı.

Öte yandan ortalama aylık brüt maaşlarda artış dikkat çekiyor. Mart ayında çalışanların ortalama maaşı bir önceki yıla göre yüzde 7.7 artarak 9.055 Polonya zlotisine yükseldi. Bu rakam yaklaşık 2.230 dolara denk geliyor. Maaşlardaki artışın enflasyonla mücadele sürecinde çalışanlara sınırlı da olsa bir nefes aldırdığı düşünülüyor.

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