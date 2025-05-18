Polonya’da kritik seçim: Trzaskowski mi, Nawrocki mi?

Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda çekişmelerin gölgesinde geçen seçimin ilk turu için sandıklar açıldı.

Seçmenler, ülkeyi 5 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Seçimlerin, AB ilişkilerinden iç politikaya, yargı reformlarından sosyal politikalara kadar birçok alanda belirleyici olacağı düşünülüyor.

Polonya’da yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Anketler, seçimin iktidarın adayı Varşova Belediye Başkanı Rafał Trzaskowski ile muhalefetin adayı tarihçi Karol Nawrocki arasında geçeceğini gösteriyor.

Oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı, 21.00’de sona erecek. Resmi olmayan ilk sonuçların bu gece açıklanması bekleniyor.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması durumunda, en çok oy alan iki aday 1 Haziran’daki ikinci turda yarışacak.