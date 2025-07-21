Polonya’da maaşlar arttı, sanayi üretimi düştü

Polonya’da kurumsal sektör çalışanlarının maaşları 2025 yılının Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 8.881,84 PLN seviyesine yükseldi. Bu yükseliş, piyasa beklentisi olan yüzde 8,6 artışı aşarak ekonomide maaşlarda önemli bir büyümeye işaret etti. Önceki ayda ise maaşlar yüzde 8,4 artmıştı. Haziran ayında aylık bazda ise ortalama brüt maaş yüzde 2,4 yükseldi. Bu artışta, ödül ve ikramiyeler, çeyreklik ve yıllık primler ile fazla mesai ödemelerinin hacminin genişlemesi etkili oldu. 2025 yılının ilk altı ayında maaşlar ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 oranında arttı. Veriler, Polonya Ekonomi Bakanlığı ve İstatistik Kurumu tarafından yayımlandı.

SANAYİ ÜRETİMİNDE BEKLENMEDİK GERİLEME

Polonya’nın sanayi üretimi ise Haziran 2025’te yıllık bazda yüzde 0,1 oranında azalarak piyasa beklentilerinin aksine bir tablo çizdi. Uzmanlar yüzde 1,5 oranında artış bekliyordu. Bu düşüş, Mayıs ayında revize edilen yüzde 4’lük yükselişin ardından ilk kez bir gerileme olarak kayda geçti. Özellikle imalat sektöründe üretim artışı önceki ayın yüzde 4,3 seviyesinden yüzde 0,4’e geriledi. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde ise artış yüzde 3,7’den yüzde 3,4’e düştü.

MADEN VE ENERJİ SEKTÖRÜNDE SERT DÜŞÜŞLER

Maden ve taş ocağı faaliyetlerinde üretim yüzde 8,5 oranında azaldı; bu düşüş önceki ay yüzde 2,1 seviyesindeydi. Enerji sektöründe ise elektrik, gaz, buhar ve klima tedarikinde sert bir gerileme yaşandı. Bu alandaki üretim yüzde 6,8 azaldı, önceki ay ise yüzde 1,6 artış kaydedilmişti. Aylık bazda sanayi üretimi yüzde 1,1 azalarak, Mayıs ayındaki revize edilmiş yüzde 1,9 düşüşü takip etti. Polonya İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bu veriler, sanayi sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekiyor.