Polonya'da Masa Tenisi Şampiyonlar Ligi: gelin ve en iyileri görün!

Kulüp, hızla Polonya'nın en iyi takımlarından biri haline gelmiştir. Takımın en büyük başarısı, Polonya Lotto Süper Ligi'nde bronz madalya kazanması ve 2023 Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükselmesidir. Bu, Suchedniów’un önemli bir masa tenisi kulübü olarak konumunu teyit eden büyük bir başarıydı.

Kulüp için daha da büyük prestij ve meydan okuma, 15-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi turnuvasına ev sahipliği yapmaktır. Bu özel etkinlikte 10 ülkeden takımlar yer alacak ve Suchedniów, birkaç gün boyunca en üst düzeyde uluslararası rekabete sahne olacaktır. Bu turnuvanın organizasyonu hem KS Global Pharma Orlicz 1924 hem de tüm Świętokrzyskie için büyük bir onurdur. Taraftarlar, Avrupa'nın en iyi takımlarından bazılarını canlı olarak izleme fırsatına sahip olacak ve yerel kulüp, uluslararası arenadaki konumunu daha fazla güçlendirme şansını elde edecektir.

Şampiyonlar Ligi Turnuvası Świętokrzyskie Bölgesini de Tanıtacak

Şampiyonlar Ligi turnuvası sadece bir spor şöleni değil, aynı zamanda turistik cazibeye sahip olan Świętokrzyskie bölgesini tanıtmak için mükemmel bir fırsat olacaktır. Bu bölge, Polonya'nın en eski dağları olan Świętokrzyskie Dağları ve birçok tarihi anıtıyla ünlüdür. Özellikle, Polonya'nın dört bir yanından hacıları ve turistleri çeken Kutsal Haç Ağacı’nın kalıntılarının bulunduğu Kutsal Haç Manastırı’na dikkat edilmelidir. Aynı zamanda büyüklüğü ve doğal konumuyla etkileyici olan Ujazd'daki Krzyżtopór Kalesi ve bölgenin başkenti Kielce de dikkat çeken güzelliklere sahiptir. Bunlar arasında Kraków Piskoposları Sarayı ve Kadzielnia doğa rezervi bulunmaktadır.

Suchedniów ve Świętokrzyskie bölgesinin tamamı, masa tenisi Şampiyonlar Ligi turnuvası gibi benzersiz bir spor etkinliğine katılmak üzere turistleri ve taraftarları içtenlikle davet etmektedir. Etkinlik, sporcuları desteklemesinin yanı sıra Polonya’nın büyüleyici köşesinin güzelliğini keşfetmek için mükemmel bir fırsattır.

Şampiyonlar Ligi turnuvasında oynayacak takımlar

Şampiyonlar Ligi turnuvasında oynayacak takımların listesi:

• HB Ostrov z.s. (ÇEK)

• SKST Havirov (ÇEK)

• Post SV Mühlhausen 1951 e.V. (ALM)

• TTC Sokah Hoboken (BEL)

• KS Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów (POL)

• SF SKK El Nino Praha (ÇEK)

• Roskilde Bordtennis BTK 61 (DAN)

• Enoli Borges Vall (ISP)

• TJ Geolog Roznava (SVK

• TTC Ostrava 2016 (ÇEK)

• STK "Libertas Marinkolor" (HIR)

• CSS-SZAK Odorheiu Secuiesc (ROM)

• STK Starr Croatia (HIR)

• Lille Metropole TT (FRA)

• Alliance Nîmes/Montpellier (FRA)

• UKS Dojlidy Białystok (POL)